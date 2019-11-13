إيمية صياح تستعرض حملها بفستان إليسا.. كم بلغ سعره؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة والإعلامية اللبنانية إيمية صياح جمهورها بصورة حديثة لها، استعرضت خلالها حملها في طفلها الأول.

الفنانة اللبنانية أطلت في الصورة بفستان فضفاض باللون الفوشيا، كشف عن بروز بطنها بشكل كبير، وأرفقتها برسالة لجنينها، بقولها: “حبي لك يكبر أكثر وأكثر مع كل ثانية تمر”.

فستان إيمية كانت قد ارتدته قبلها الفنانة اللبنانية إليسا، في جلسة تصويرها لصالح مجلة “جمالك”، وهو من تصميم فالنتينو، ويصل سعره إلى 7000 دولار.

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وكانت الفنانة والإعلامي اللبنانية إيمية صياح قد احتفلت بزفافها إلى فريد النجار بعد قصة حب جمعتهما في سبتمبر 2014.

وأعلنت إيمية عن حملها في مولودها الأول من زوجها فريد النجار، في شهر سبتمبر الماضي، وقد زفت الخبر لمحبيها بنفسها بصورة مميزة.

إيمية ظهرت في الصورة بين أحضان زوجها الذي بدا واضعاً يده على بطن زوجته المنتفخة بشكل قلب، وقد كتبت الفنانة الشابة معلقة على الصورة: «هل تتذكر الفراشات التي اعتدت أن تقدمها لي؟.. حسناً الآن تحولت إلى أصابع وألعاب صغيرة».