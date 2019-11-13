تكريم وفاء عامر في مهرجان سينما المؤلف

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تتوجه الفنانة المصرية وفاء عامر، للسفر يوم السبت 16 نوفمبر، إلى المملكة المغربية لحضور فعاليات مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الـ 24 والتي تقام في الفترة مابين 16 إلى 22 من نوفمبر الحالي.
ومن المقرر تكريم وفاء عامر، عن أعمالها الفنية والتي تعدت 18 فيلم سينمائي منها كف القمر والليلة الكبيرة وحين ميسرة والجراج والتحويلة، وغيرها.
وتخرجت وفاء عامر في كلية الآداب ثم التحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت في بداية حياتها في فيلم كشف المستور للراحل المخرج الكبير عاطف الطيب.
كما شاركت في العديد من المسلسلات التليفزيونية منها “جسر الخطر،الدالي، التوءم، ابن حلال، الطوفان ومسلسل الملك فاروق والذي قدمت فيه شخصية الملكة نازلي.
وكانت آخر أعمال وفاء عامر مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري والذي تم عرضه في رمضان الماضي 2019.
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