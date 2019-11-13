شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة DC تقدم موسم ثالث من مسلسل Titans .. يعرض في خريف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شبكة DC Universe مسلسل Titans للموسم الثالث، والذى سيبدأ عرضه في خريف عام 2020، ويعرض في الوقت الحالي الموسم الثانى من العمل وتعرض أخرالحلقات الذي جاءت في 31 حلقة في 29 نوفمبرالجارى.

مسلسل Titans من بطولة برينتون ثويتس، تيجان كروفت، آنا ديوب، ريان بوتر، أبريل بولبي، برونو بيشر، ليندسي جورت، مينكا كيلي، سيموس ديفر، وألان ريتسون.

استنادًا إلى شخصيات دي سي كوميكس، تتركز الدراما الخارقة بعد فيلم روبين السابق، والتي تشمل ظهور شخصيات مثل ديك جرايسون، راشيل روث الملقب بالغراب، وجارفيلد لوجان والذى يعرف أيضا باسم الوحش بوي، وغيرهم حيث تجمع هؤلاء الأبطال معًا لتشكيل مجموعة قوية لـ محاربة عدو قوي، كما ينتهي بهم الحالي إلى تكوين عائلة واحدة، تهتم بأمورها، وتحمى بعضها البعض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

وكان قد كشف موقع metro أن الممثل توم إيليس بطل مسلسل Lucifer لن ينضم إلى مسلسل DC الجديد Crisis Of Infinite Earths، حيث كانت بدأت الشائعات في الانتشارحول اشتراكه في المسلسل الجديد الذى سيبدأ عرضه في ديسمبر من العام الجارى.

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ومن المقررأن يجمع مسلسل DC الجديد مجموعة متنوعة من أبطال القصص المصورة منهم Arrow و The Flash و Supergirl ومجموعة من نجوم Superman القدامى والجدد.