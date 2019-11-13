شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بعام مصر روسيا بنادى سينما أوبرا الإسكندرية.. الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وتقام الإحتفالية يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر فى تمام الساعة 7 مساءً على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، كما تقام الاحتفالية بالتعاون مع المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية.
وتختتم فعاليات الحفل بعرض فنى لفراشات الباليه بمركز تنمية المواهب، حيث يقدمن رقصة من الباليه الروسى، بالإضافة إلى تابلوه فنى من الفلكلور المصرى تدريب د. عصام عزت.
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