الاحتفال بعام مصر روسيا بنادى سينما أوبرا الإسكندرية.. الجمعة المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية الذى يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقى"، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور "مجدى صابر" بعام مصر روسيا 2020. وتقام الإحتفالية يوم الجمعة المقبل الموافق 15 نوفمبر فى تمام الساعة 7 مساءً على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، كما تقام الاحتفالية بالتعاون مع المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية.



ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلى "المسارح فى روسيا" والفيلم التسجيلى "self portrait" للمخرج جمال السروى، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة بحضور د. أسامة السروى ويديرها الناقد السينمائى أحمد عسر. وتختتم فعاليات الحفل بعرض فنى لفراشات الباليه بمركز تنمية المواهب، حيث يقدمن رقصة من الباليه الروسى، بالإضافة إلى تابلوه فنى من الفلكلور المصرى تدريب د. عصام عزت.

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