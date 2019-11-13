شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى اليوم حفلا غنائيا بعنوان "ليالى المحروسة" فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب تامر عاشور اليوم الأربعاء حفلا غنائيا، تحت عنوان "ليالى المحروسة"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

ويعد هذا الحفل هو الثانى للمطرب تامرعاشور فى السعودية، ويقدم خلاله باقة متميزة من أغانيه المحببة لدى جمهوره، منها، "كلموها عنى" و"بيت كبير" و"أنا بستسلم" و" قالولى نسيك " و" ذكريات كدابة "، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام".

وطرح تامرعاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".