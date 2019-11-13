إليسا تهاجم الرئيس اللبناني: "لا يمثلني.. تصبحون على حرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هاجمت الفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" الرئيس اللبناني ميشال عون، في عدد من الرسائل.

وكتبت إليسا في تغريدة لها: "بعتذر منك فخامة الرئيس، لا نحنا مش عاجبنا وما وح نهاجر.. نحنا باقيين هون والثورة رح تستمر ويللي من هالطبقة السياسية مش عاجبو يهاجر #وصلت_لهون".

وقالت في آخرى: "فخامة رئيس الجمهورية #ميشال_عون لا يمثلني إطلاقأ ! تصبحون على حرية".

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، رأى أن حزب الله لا يتدخل بأي موضوع على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن العقوبات التي فُرضت على الحزب طالت جميع اللبنانيين.

Advertisements

وقال عون في حوار تليفزيوني: "حزب الله من 2006 إلى اليوم يلتزم القرار 1701، وهو لا يتدخل على الأرض اللبنانية بأي موضوع، فُرض عليهم حصار مالي ولكنه طال كل اللبنانيين، من أجل أن نصطدم ببعضنا".

وأضاف الرئيس اللبناني قائلا إنه لن يسمح بنشوب حرب أهلية في بلاده، وخلال عهده على أقل تقدير، مشيرا إلى أن حرية واستقلال لبنان أولوية بالنسبة له، ومؤكدا أنه لا يحق لأحد أن يفرض عليه إلغاء حزب يمثل ثلث اللبنانيين، في إشارة إلى حزب الله.

وتطرق الرئيس اللبناني إلى مطالب المتظاهرين، قائلا إنه يؤيد مطالبهم لكنه يعتقد أن شعار "كلن يعني كلن" غير مقبول كونه يضع الجميع بقفص الاتهام بالفساد في ظل وجود أياد نظيفة في لبنان.