بالصور| أصالة: مصر وطني الاختياري الله يحميها ويعزها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وجهت الفنانة أصالة تحية لوالدتها التي كانت بين حضور حفل ختام الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وقالت "عزوز، وينها ماما، ممكن سقفة للي جابتني"، كما وجهت تحية للملحن إيهاب عبدالواحد صاحب النصيب الأكبر من ألحان الأغاني التي قدمتها في حفلها اليوم الثلاثاء.

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وأضافت "مصر هي الوطن الاختياري، وطن علي وآدم، كل تفاصيل حياتي ونقلات حياتي الاجتماعية والفنية كانت فيها، مصر الله يعزها ويحميها، بحمل محبة كبيرة لهالبلد مثل ما بيحبها اكتر حدا بيحب".

وتابعت "خُلقت لأحب، اكتر شيء شاطرة فيه إني أحب، أتمنى إن عمري يطول ما بينكم".

وغنت أصالة: "صندوق صغير" كلمات فادي أحمد رفاعي وألحان دانة الفردان، "بعدك عني" كلمات أحمد شتا وألحان زياد الطويل، "مبقاش سر" كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم، "الحقيقة" كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد، "بناء على رغباتك" كلمات أحمد علي موسى وألحان تامر علي، "أنا حبك" كلمات عبدالحميد حباك وألحان إيهاب عبدالواحد، "حاجة متخصكش" كلمات ناصر الجيل وألحان آدم حسين، "بنت أكابر" كلمات أبو نعمة وألحان محمود الخيامي، "مهتمة بالتفاصيل" كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، "يا عالم" كلمات أحمد معتز وألحان أحمد عز، "المصطفى" كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم، "بكرا أحلى" كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبدالواحد، "جابو سيرته" كلمات عبدالرحمن محمد وألحان مدين، "يا مجنون" كلمات وائل هلال وألحان محمد ضياء، "نكتة بايخة" كلمات عبدالحميد حباك وألحان إيهاب عبدالواحد، "ستين دقيقة حياة" كلمات باسم عادل وألحان محمد رحيم، "خانات الذكريات" كلمات نور الدين محمد وألحان مصطفى العسال.