بعد ردود فعل جمهوره.. رامي جمال يوجه رسالة شكر لمحبيه

وجه النجم رامي جمال رسالة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد ردود الفعل الإيجابية التي حصدها من جمهوره وزملائه من نجوم الفن.
وأعرب رامي عن سعادته الشديدة موجهًا الشكر لجميع من سانده قائلًا: "أنا نفسي أرد عليكمكلكم بالاسم أنا بحبكم جدًا و مديون ليكم".
وكان الفنان رامي جمال أعلن أمس عن إصابته بمرض جلدي لعين، وجاء ذلك بعد أن لم يستطع إخفاء مرضه، ليلقى بعدها كلالدعم من جمهوره وزملائه النجوم ومن بينهم:-
1- النجم "تامر حسني".
2- النجم "رامي صبري".
3- النجم "أحمد صلاح حسني".
4- الشاعر "تامر حسين".
رامي جمال يطرح ألبوم "ليالينا"
طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا ألبوم بعنوان "ليالينا"ويضم الألبوم 17 أغنية أبرزهم: "راح لحاله"، "النظرة الاولي"، "فوق"، "مفيش منها"، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق.
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