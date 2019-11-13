فيديو.. بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز

زارت الإعلامية بوسي شلبي قبر زوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث يحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة لوفاته.
on Nov 12, 2019 at 10:19am PST
وحرصت بوسي على الدعاء لزوجها الراحل، في المقابر القريبة من منزل أسرته ومسقط رأسهبمنطقة الورديان الشعبية، وسط تواجد العديد من الأقارب والأصدقاء.
وكان الفنان القدير محمود عبد العزيز، توفى مساء يوم السبت الموافق 12من شهر نوفمبر بعام 2016، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا بعد صراع مع المرض.
فيديو.. أعمال فنية في حياة الساحر محمود عبد العزيز
يشار إلى أن النجم محمود عبدالعزيز قدم عددًا من أهم الأعمال في تاريخ السينما والتلفزيون، حيث تنوعت أدواره ما بين التشويق والإثارة والكوميديا والاجتماعية، ومن أبرزها:-
"الحفيد".
"شفيقة ومتولي".
"الساحر".
"أبو كرتونة".
"الكيت كات".
"العار".
"رأفت الهجان".
"محمود المصري".
"إبراهيم الأبيض".
"باب الخلق".
"جبل الحلال".
"رأس الغول"، والذي يعد آخر أعماله الفنية.
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