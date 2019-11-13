ريم البارودي تصدم الجميع بشكلها الجديد: “دمية بلاستيك”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - أثارت الفنانة ريم البارودي دهشة متابعيها عبر تطبيق “انستغرام” بصورة جديدة استعرضت فيها شكلها الجديد بعد تطبيق طريقة مختلفة من المكياج. وظهرت النجمة المصرية في إحدى الصور بملامح مختلفة تماماً عن شكلها المعتاد، حيث بدت منطقة الفك بارزة ومحددة بشكل واضح، وعظام وجهها نافرة بشكل لافت، الامر الذي أربك متابعيها ولم يعجب العديد منهم. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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