بفيديو عفوي.. تامر حسني يغني لزوجته ويشعل مواقع التواصل وانتقادات ساخرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - أشعل الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداول رواد على “إنستغرام” مقطع فيديو لهما في إحدى السهرات الخاصة وهما يرقصان معاً على أنغام أغنية تامر “يا بنت الإيه”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو حيث علقوا داعين الله أن يحفظ الزوجين من عيون الحاسدين.

ورغم عفوية المقطع إلا أن بسمة لم تسلم من بعض الانتقادات الساخرة التي وجهت لها بعدما لاحظ بعض المشاهدين أنها لا تحفظ كلمات أغنية زوجها، حيث ظهرت وهي تغني مع صوت زوجها ناسية بعض كلمات الأغنية.