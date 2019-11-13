براد بيت وآدم ساندلر يناقشان إيجابيات وسلبيات "نتفليكس"

قبل إنتاج شبكة "نتفليكس" مجموعة كبيرة من الأفلام التي نافست على جوائز عديدة هذا العام، كان كل من آدم ساندلر وبراد بيت من أوائل نجوم القائمة "A" الذين ضمتهم الشبكة.

ففي عام 2014، وقع النجم الأمريكي الكوميدي سانلدر، صفقة لتقديم عدة أفلام مع "نتفليكس"، ليلحق به براد بيت بعد فترة، وتحديداً في عام 2017، بفيلم "War Machine".

وخلال فيديو نُشر ضمن سلسلة "Variety Studio: Actors on Actors"، والتي تتضمن مناظرات لنجمين حول قضية واحدة، كما تسلط الضوء على أفضل العروض التلفزيونية والأفلام لهذا العام ، تمت استضافة براد بيت وآدم ساندلر، للحديث عن تأثير "نتفليكس" على صناعة السينما في هوليوود.

وبحسب مجلة "فارايتي"، قال ساندلر إنه كان "مشدود للغاية للعمل مع نتفليكس، دون أن يدرك ذلك"، مؤكداً أنهم "يحبون توفير الفرص للعديد من أنواع الكوميديا المختلفة".

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أما براد بيت؛ فأشار لوجود إيجابيات وسلبيات لشبكة البث العنكبوتية، معتبراً أن التغيير هو سمة الحياة، ولايجب الوقوف أمامه، وأنه غير متحمس لحديث الناس حول أسفهم لوفاة تجربة السينما، مشيراً إلى أن تجربة العرض المنزلي أصبحت جيدة جداً من وجهة نظره.

ورد ساندلر قائلاً: "لا أرى أن الأمر قد انتهى، فالأشياء لاتختفي إلى الأبد"، في إشارة إلى الأفلام السينمائية.

براد بيت اعتبر أيضاً أن الجانب الإيجابي في هذا البث المباشر، مرتبط بوجود اتجاها متصاعداً للأفلام، مما يجعل المزيد من الناس تشاهدها عبر "نتفليكس"، بينما رأى أن الجانب السلبي يكمن في فكرة استهلاك العمل الفني لمرة واحدة، بدلاً من عدة مرات على شاشات مختلفة.

ويشارك براد بيت في سباق جوائز الأوسكار هذا العام، عن أدائه في فيلم "ذات مرة في هوليوود"، لكوينتين تارانتينو، وكذلك فيلم المخرج جيمس جراي "Ad Astra"، بينما تلقى آدم ساندلر إشادات نقدية كبيرة هذه الأيام حول فيلمه "Uncut Gems".



