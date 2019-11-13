بعد انطلاقها بساعات.. "ديزني بلاس" تواجه مشاكل تقنية وأمنية

واجهت شبكة البث الإلكتروني "ديزني بلاس" مشاكل تقنية في أول أيام عملها، بسبب الزحام الشديد على الاشتراك في خدماتها، إذ فشل كثير من المشتركين في الوصول لعروضها بسبب بطء عملية التحميل.

ووفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية، فإن عدد من المشتركين بالخدمة قدموا شكاوى على إثر فشلهم في الوصول للخدمة، وبعضهم أبلغ عن ظهور الشخصية الكارتونية "رالف" على الشاشة عند محاولة الاشتراك بالخدمة، في إشارة إلى أن "رالف" حطم الإنترنت، فيما أشار آخرون إلى ظهور صورة ميكي ماوس وصديقه بلوتو تائهين في الفضاء، في إشارة لفشل الاتصال بالإنترنت.

مشاكل تقنية





واحدة من المشاكل الأخرى التي قابلت المستخدمين؛ هي عجزهم عن فتح محتوى العروض، رغم نجاحهم في تحميل الصفحة الرئيسية والاختيار من بين خدماتها المختلفة، إذ تظهر رسالة على الشاشة: "عذراً، المحتوى الذي تحاول الدخول إليه غير متاح حالياً، سوف يتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية من جديد".

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وانطلق تطبيق "ديزني بلاس"، الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل موعده المتفق عليه بساعات، ومع تدشينه كان من السهل الدخول إليه ومتابعة عروضه، لكن بمرور الساعات تزايد إقبال المستخدمين، وأصبح من المستحيل على أغلبهم متابعة العروض الجديدة والحصرية التي تتيحها شبكة البث الإلكترونية.

من جانبها، أعلنت شبكة ديزني بلاس أن المشاكل التقنية التي تلاحقها معتادة عند تدشين شبكات بث جديدة، بسبب توافد عدد ضخم من المشتركين على الخدمة في نفس الوقت، كما أكدت أنها ستواصل عملها على حل هذه المشاكل في أقرب وقت ممكن.

مشاكل أمنية

وحتى الآن لا توجد أي تأكيدات على اختراق الحساب الشخصي للمشتركين بالخدمة، إلا أن عدد من المستخدمين قدموا شكاوى تفيد بتلقيهم بريداً إلكترونياً يخبرهم أن حسابهم على "ديزني بلاس" قد تغير.

وبمقتضى هذه الرسائل، اضطر عدد من المشتركين إلى تغيير كلمة السر الخاصة بحسابهم، تجنباً لمخاطر اختراق حسابهم.

وأشارت المجلة إلى أنه من الممكن أن تكون هذه الرسائل مجرد عيب آخر من عيوب تدشين شبكة بث إلكترونية جديدة، وقد تكون مؤشر خطر لمشاكل أمنية خاصة بشبكة "ديزني بلاس"، وهو ما يستدعي من العاملين في ديزني الخروج لطمأنة المشتركين في أسرع وقت ممكن.



