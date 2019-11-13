الكوميديان البريطاني ريكي جيرفيه يقدم حفل جولدن جلوب

كشف الممثل الكوميدي والمنتج البريطاني ريكي جيرفيه، نيته تقديم حفل جولدن جلوب المقبل للمرة الخامسة والأخيرة في مسيرته الفنية.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، فإن الممثل الإنجليزي حقق سبقًا فيما يخص تقديم الحفل الشهير، إذ قدمه عام 2010، 2011، 2012، و2016، وأخيرا تلقى دعوة رسمية لتقديم الحفل، ولم يستطع أن يرفض، مؤكدًا أن هذه المرة ستكون الأخيرة.

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وأوضح "جيرفيه" أنه لم يكن الخيار الوحيد لاستضافة الحفل، طيلة الأعوام السابقة، إلا أن اسمه ظل يتردد لدى رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وهي اللجنة المسؤولة عن اختيار مضيفي حفلات الجوائز السينمائية في أوروبا وأمريكا.

وعبر عدد من المهتمين بالفن والترفيه مباركتهم لهذا الخيار، وعلى رأسهم رئيس قسم الترفيه بموقع "ديدلاين" بول تيليجدي، بقوله: "هناك دائمًا شرارة تشتعل في أي غرفة يتواجد بها ريكي، فهو قادر على جذب الانتباه في أي مكان يتواجد فيه، ومن المؤكد أنه سيقدم حفلة غير متوقعة لا تنسى".

واختتم حديثه موضحا أنه شديد الحماس لرؤية ما سيقدمه "ريكي" في الحفل القادم الذي يقام في يناير/كانون الثاني العام المقبل.

ريكي جيرفيه، ذي الـ58 عامًا، يشتهر بأعماله الكوميدية المتنوعة، مثل فيلم Afterlife "بعد الحياة"، Night at The Museum "ليلة في المتحف".