تُركي آل الشيخ: أحس أنني "قزم" أمام بدر بن عبدالمحسن.. ويُكرّمه بـ"تمثال ذهب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بتكريم مواطنه الأمير بدر بن عبدالمحسن مؤكدًا أنه يحس بأنه "قزم" و"صغير" في الشعر عند وقوفه أمام الأمير.

وقال تركي آل الشيخ خلال ليلة تكريم بدر بن عبدالمحسن، في سهرة فنية ضخمة تُقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" على مسرح جامعة الأميرة نورة بالرياض، إنه وكل الحضور يتشرفون بتكريمه وبما قدّمه على مدار 60 عامًا في مجال الشعر.

وكرّم "آل الشيخ"، الأمير بدر بن عبدالمحسن على مسيرته الفنية الممتدة عبر سنوات بمنحه تمثالًا من الذهب الخالص تمّت صناعته خصيصًا له ويحمل هيئته، الأمر الذي جعل الأمير السعودي يُبدي سعادة كبيرة حيال هذا التكريم، وقال: "الله يطول عمرك هذا أول تمثال يسوى لي".

ووصف تركي، ليلة تكريم بدر بن عبدالمحسن بأنها ليلة من "ألف ليلة وليلة"، مبينًا أن التمثال الذي تمت صناعته من الذهب الخالص يعد شيئًا بسيطًا من هيئة الترفيه السعودية مؤكدًا أن ميزانية الهيئة لم تسمح بمنحه تمثالًا يكون بنفس طوله إلا أن هذا شيء بسيط لا يُوفيه حقه.

واستأذن تركي آل الشيخ من بدر بن عبدالمحسن أن يتم الاستمرار في تسمية المسرح في جامعة الأميرة نورة بمسرح البدر، مشددًا على أن هذا أيضًا شيء بسيط بالنسبة له.

وتعليقًا على هذه اللحظات التي تعد مميزة في مسيرته الفنية، طالب الأمير بدر بن عبدالمحسن، بأن يستعير من "أبو ناصر" إحدى كلماته وقال: "الأخ الغالي معالي المستشار تركي آل الشيخ لك صادق المحبة وكافي هذه كلمتك إنت".

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وتتواصل ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن على مدار 3 ساعات متواصلة، ويحييها محمد عبده وطلال سلامة وعبادي الجوهر وراشد الفارس وأصيل أبو بكر وراشد الماجد ونوال الكويتية وغيرهم.

وبدأ الحفل فنان العرب محمد عبده، الذي يتمتع بمسيرة فنية طويلة مثل الأمير بدر بن عبدالمحسن، كما أن كليهما ولدا في ذات العام وقدّما الكثير من الأعمال الفنية سويًا بأداء قصيدة "يا مركب الهند" التي تعد أول تعاون فني مع الأمير السعودي.

وكشف بدر بن عبدالمحسن عن محبته الكبيرة لأغنية "مجنونها"، وطلب من محمد عبده أن يؤديها باعتبارها من الأغاني المحببة إلى قلبه سواءً في اللحن أو الكلمات الأمر الذي لبّاه محمد عبده على الفور.

يُشار إلى أن الأمير بدر بن عبدالمحسن يُلقب بـ"مهندس الكلمة"، وتحمل مسيرته الفنية الكثير من النجاحات والتعاون مع الكثير من نجوم الأغنية الخليجية.