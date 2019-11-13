شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. هاني شاكر يصل واشنطن لإحياء حفلين أحدهما مع ديانا كرازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أمير الغناء العربي هاني شاكر مساء اليوم لمطار واشنطن الدولي في رحلة لمدة أسبوع يحي خلالها حفلين غنائيين للجالية العربية ومحبيه حول العالم.

كان بصحبة هاني شاكر مدير أعماله تامر عبد المنعم وزوجته وتصادف لقائهما مع النجمة الأردنية ديانا كرازون التي من المقرر أن تشارك أمير الغناء العربي إحياء حفله الأول يوم 16 نوفمبر الجاري داخل أكبر قاعات فندق باريس لاس فيجاس بولاية نيفادا.

ومن المقرر أن يحي الفنان الكبير حفله الثاني في اليوم التالي 17 نوفمبر الجاري منفردا علي مسرح السيفيك سنتر بمدينة دترويت بولاية متشيجان.