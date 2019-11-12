فيديو طريف.. كلب يجسد كليب “عكس اللي شايفينها” لـ إليسا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 11:52 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا على صفحتها الخاصة عبر تويتر مقطع فيديو طريف لكلب (ة) مرتديا لباس “ست البيت” مع سلّة الغسيل في يده.

الكلب ظهر في الفيديو وهو يتمشى في المنزل على أغنية “عكس اللي شايفينها” لـ إليسا.

وقد حظي الفيديو بإعجاب المتابعين ومحبي الفنانة اللبنانية.

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