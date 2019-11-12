كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 11:52 مساءً - وجّهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، مشيرة فيها الى ان الذي ينتمي الى الطبقة السياسية ولا تعجبه الأوضاع فليهاجر هو وليس الشعب، كاتبة على صفحتها الخاصة: “بعتذر منك فخامة الرئيس. لأ نحنا مش عاجبنا وما وح نهاجر. نحنا باقيين هون والثورة رح تستمر ويللي من هالطبقة السياسية مش عاجبو يهاجر”.
وسخرت إليسا من الوضع الحالي في لبنان قائلة: “شو هالليلة الحلوة. مسا الخير من سويسرا الشرق يللي ما فيها مشاكل وكل الأمور فيها إيجابية والوضع العام ازدهار ورا ازدهار، وما في شي بيدعي للقلق أو الهلع. كتير مبسوطة”.
كانت هذه تفاصيل خبر اليسا توجّه رسالة لميشال عون: يللي مش عاجبو يهاجر.. وكتير مبسوطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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