مايا دياب تشارك في «لوكاندة الأوباش» بموسم الرياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافقت المطربة اللبنانية مايا دياب، على المشاركة في مسرحية “لوكاندة الأوباش”، التي سيتم عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

ويشارك في بطولة “لوكاندة الأوباش”، كل من الفنان ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.

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آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية “يابا يابا”، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، بعدما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع موديرمنير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

وعلى جانب أخر، فاجأ، فريق عمل مايا دياب، مؤخرا، الفنانة اللبنانية واحتفلوا بعيد ميلادها بحفل بسيط في مكتبها، وقد شاركت الفنانة محبيها أجواء الحفل بمقطع فيديو خلال استعدادها لتقطيع قالب كيك.

والملفت للنظر أن المكتب تم تزيينه بالبالونات على هيئة حروف اسم الفنانة التي بدت بطلّة رياضية، وهو ما عكس عدم استعدادها للحفل ومفاجأتها به، حيث تلقت النجمة التي اكملت عامها الـ39 تهاني الفانز عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنيين لها مزيد من النجاح والتوفيق.