عمر خورشيد يحتفل بعيد زواجه من ياسمين جيلاني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري الشاب عمر خورشيد بعيد زواجه من زوجته الفنانة ياسمين جيلاني.

الفنان المصري نشر صورة جمعته بزوجته من حفل زفافهما، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “زي النهردا من سبع سنين بقيتي مراتي وأم بنتنا شكرًا انك مستحملاني و شايلاني و رفعاني فوق رأسك بحبك”.

يذكر أن ياسمين جيلاني وعمر خورشيد قد عقد قرانهما في أغسطس 2012، واحتفلا بزفافهما في شهر نوفمبر عام 2015، وقد رزقا بابنتهما الأولى في شهر إبريل عام 2017، وأطلقا عليها اسم “إما”.

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وكان عمر خورشيد قد كشف في تصريحات سابقة، تفاصيل اعترافه لزوجته الفنانة ياسمين الجيلاني بحبه لها، والطريقة المجنونة التي تقدم لها بها.

خورشيد قال: «ياسمين ماكنتش تعرف إني بحبها وإحنا أصدقاء بقالنا 8 سنين، فراحت تتفسح في فرنسا ولما رجعت خرجنا مع بعض كأصدقاء فقولتلها ياسمين أنا عايز اتجوزك فجالها كريزة ضحك ومصدقتش إني بتكلم بجد، فقولتلها انا بكرة جايلك انا وماما فقالتلي تنوروني وهي برضو مش مصدقة».

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «معكم»: «ولما روحنا كان خالها موجود فقولتله عايزين نقرأ الفاتحة وياسمين ميتة من الضحك وماما كمان لأنها برضو مكنتش مصدقة إني بتكلم جد، فخالها سألها انتي موافقة؟ فقعدت تضحك فقال خلاص طالما بتضحك تبقى موافقة»، مشيرا إلى أنهم عقدوا قرانهم بعد أسبوع واحد من عرضه الزواج عليها.

عمر كشف سبب عدم مصارحتها بحبه لها لفترة طويلة، بقوله: «أنا كنت فتك ومقطع السمكة وديلها وانا مقتنع ان الطيبون للطيبات، فطالما أنا غلط لا يمكن هتجوز الحد الصح، فالتزمت قبل ما أخد قرار الزواج بسنتين، وبعدين أخدت القرار».