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ليلة الشاعر بدر بن عبدالمحسن ضمن موسم الرياض

ويطغى سحر الكلمة وجمال الأغنية على كل ما عداه مع نخبة من نجوم الخليج ضمن احتفال مباشر تحت مظلة موسم الرياض ، ويتولى تقديم حفل يمتد لثلاث ساعات متواصلة بتال القوس، ويغني خلال السهرة الاستثنائية كل من راشد الفارس، طلال سلامة، أصيل أبو بكر، نوال الكويتية، راشد الماجد، عبد الرب إدريس، عبادي الجوهر، ومحمد عبده.

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