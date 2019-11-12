انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان الشعر العربي في الأقصر..14 نوفمبر

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

مهرجان الشعر العربى بالاقصر

يستعد بيت الشعر بالأقصر لإطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للشعر العربي من 14 إلى 17 نوفمبر 2019، احتفاءً وتتويجًا لنشاطه السنوي، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر.



بدأت مسيرة بيت الشعر في نوفمبر عام 2015 منذ أن تم افتتاحه بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة لإنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي، لتكون راعيةً للشعراء، ورافدًا للفكر والإبداع.

ويبدأ حفل الافتتاح في تمام السادسة مساء الخميس الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ في مسرح قصر ثقافة الأقصر بالسلام الوطني لجمهورية مصرية العربية وبحضور نخبة من شعراء مصر ومثقفيها وعدد من قيادات وزارة الثقافة وقيادات محافظة الأقصر.

يستعرض البيت ما قام من نشاط ثقافي خلال هذا العام وما قدمه من محاولات لخلق مناخ إبداعي رحبٍ ومتسع للجميع، ثم يقدم الشاعر حسن عامر منسق أنشطة بيت الشعر الأمسية الشعرية الأولى والتي سوف يقرأ فيها الشعراء أحمد سويلم- أحمد نناوي- أشرف قاسم- شيرين العدوي- محمد عرب صالح، وسيكون الغناء أيضًا حاضرًا في حفل الافتتاح، حيث يستضيف البيت هذا العام الفنان المطرب/ أحمد إسماعيل في فقرة فنية من الأغاني الوطنية وأغاني التراث المصري.

وفي اليوم الثاني الجمعة ١٥ نوفمبر يفتتح بيت الشعر بالأقصر المعرض الفني «ملتقى الأقصر الرابع للخط العربي» بمشاركة ٢٥ من فناني الحروفيات والخط العربي وعدد ٣٠ لوحة بحضور الفنان مصطفى خضير، رائد فناني الخط العربي وعدد من فناني الخط العربي ويلتقي الجمهور بعد ذلك في أمسية شعرية بالشعراء: أحمد عادل- جابر بسيوني- صلاح اللقاني- حاتم عبدالهادي- على مصطفى لون، يليها حفل فني بمشاركة الفنان أحمد إسماعيل والفنان عبدالله جوهر.

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وفي اليوم الثالث السبت ١٦ نوفمبر تُعقد الجلسة النقدية التي عنوانها «تحولات القصيدة العربية» ويترأس الجلسة الأستاذ الدكتور / محمد أبوالفضل بدران ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور / أحمد درويش والأستاذ الدكتور / عبدالرحيم الكردي تليها أصبوحة شعرية يقدمها الشاعر محمد جاد المولى بمشاركة الشعراء: درويش الأسيوطي- شعبان يوسف- سهير المصادفة- مروة جابر- مصطفى جوهر- محمود مرعي.

وفي الفترة المسائية من نفس اليوم يلتقى الجمهور بشعراء الواو في ساحة معبد الأقصر على المسرح المكشوف بمشاركة الشعراء: عادل صابر- عبدالناصر أبوبكر- محمد النوبي- فوزي عبدالسميع- أميرة محمود ويدير الأمسية الشاعر خالد الطاهر ثم تليها استعراضات فنية لفرقة قنا للفنون الشعبية.

وفي اليوم الرابع الأحد ١٧ نوفمبر يقام حفل توقيع لدواوين الشعراء التي طبعتها دائرة الثقافة بالشارقة لشعراء بيت الشعر يليه معرض لمجلات دائرة الثقافة بالشارقة ثم أصبوحة شعرية للشعراء.

الحسين خضيري- إيهاب البشبيشي- شريف أمين- عبيد عباس- محمد منصور الكلحي – مصطفى رجب، ويدير الأمسية الشاعر/ بكري عبدالحميد.

وفي الفترة المسائية حفل ختام المهرجان في مسرح قصر ثقافة الأقصر يلتقي الجمهور بشعراء الأمسية السادسة في المهرجان الشعراء: أحمد العراقي- سعد عبدالرحمن- شريفة السيد- علاء جانب- محمود حسن ويدير اللقاء الشاعر جابر بسبيوني ثم يليه عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية ثم توزيع شهادات المشاركة والختام.