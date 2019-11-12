الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

مصر تستضيف الاجتماع الإقليمي الخامس لرؤساء مكاتب حق المؤلف

استضافت مصر الاجتماع الإقليمي الخامس لرؤساء مكاتب حق المؤلف، بالتعاون بين وزارة الثقافة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف القيام بدور ريادي لوضع قواعد نظام دولي متوازن وفعال للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.



وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن استضافة الاجتماع الإقليمى الخامس لرؤساء مكاتب حق المؤلف، يأتي تأكيدًا لدور مصر الريادي، وانطلاقًا من مكانتها الحضارية إقليميًا وعالميًا.

وأشارت إلى أن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، بما تشمله من ابتكارات تتعلق بالاختراعات العلمية والمصنفات الأدبية والفنية والتصميمات وغيرها من المجالات، يعد إحدى أهم وسائل التشجيع على الإبداع بمختلف صوره.

وأضافت «عبدالدايم» أن منظمة «الويبو» إحدى منظمات الأمم المتحدة، وتنص إجراءات عملها على التعاون مع الدول الأعضاء بها والمؤسسات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاع ريادة الأعمال في كل أنحاء العالم، للمشاركة في تحقيق فوائد نظام الملكية الفكرية الدولي، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات.

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جاء الاجتماع الإقليمي الخامس لرؤساء مكاتب حق المؤلف في المنطقة العربية بالقاهرة، يومى 9 و10 نوفمبر الجارى، ليتناول عدة موضوعات هي أحدث التقنيات، والحالة الراهنة من منظور وطني، وإمكانات الصناعات الثقافية والإبداعية في العالم العربي.. التحديات والفرص، والعناصر الأساسية للنجاح في مجال صناعة الموسيقى، والعناصر الأساسية للنجاح في مجال الصناعات السمعية والبصرية، والعناصر الأساسية للنجاح في مجال الطباعة والنشر، إلى جانب مناقشة خطة عمل لتحسين نظم حق المؤلف في الدول العربية.

وقد رأس الوفد المصري وألقى كلمة الافتتاح نيابة عن وزيرة الثقافة، الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وكل من الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، ومحمد فاروق، مساعد المستشار القانوني لوزيرة الثقافة.

وألقى كلمة «الويبو» سيلفي فوربان، نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» لقطاع المؤلف والصناعات الإبداعية، وأعضاء المنظمة شرين جريس، مستشار رئيسي بالويبو، ومحمد الحبال، مسؤول برنامج مساعد في الويبو، وذلك بحضور عدد من المستشارين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية وحق المؤلف من المجر وفرنسا ولبنان والأردن، وعدد من المنظمات الدولية التي تعمل في هذا المجال، مثل جامعة الدول العربية واتحاد الناشرين الدوليين IPA، والاتحاد العالمي لمنظمات حقوق الاستنساخ «ifrro»، وارنر ميوزيك الشرق نيابة عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية ifpi، وبوب أرابيا أبوظبي، والمجمع العربي للملكية الفكرية. ويلي هذا الاجتماع ورشة عمل يومي ١١ و١٢ نوفمبر لمناقشة هذه المواضيع مع عدد كبير من المسؤولين عن الملكية الفكرية وحق المؤلف في جمهورية مصر العربية.

يشار إلى أن منظمة الويبو هي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية، وتضم في عضويتها 192 دولة، تأسست عام 1967 وتعمل على مساعدة الحكومات والأفراد على استخدام الملكية الفكرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وإرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص، بغرض التصدي للتحديات العالمية وإنشاء بنية تحتية عالمية للملكية الفكرية، وتعظيم احترامها.