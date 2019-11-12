تلبية لرغبة الجمهور.. القنفذ "سونيك" في شكل جديد

طرحت شركة "بارامونت بيكتشرز" الأمريكية أول إعلان تشويقي لفيلم Sonic The Hedgehog "سونيك القنفذ"، وسط حالة رضا واضحة من الجمهور، في أعقاب سخطهم على تغيير شكله سابقاً.

يظهر "سونيك" بشكله الكارتوني المعتاد في الإعلان التشويقي، ويسخر في البداية من مظهره السابق بقوله: "أنا سونيك، كرة صغيرة مليئة بالطاقة، ولكني في غاية الوسامة الآن".



وعبّر مخرج الفيلم جيف فولر عن سعادته وتحمسه لطرح أول إعلان تشويقي رسمي للفيلم المنتظر، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مغرداً: "حان الوقت، لا أستطيع تمالك حماسي، وأنا أشارككم (سونيك) في شكله الجديد، شكراً على صبركم ودعمكم، الذي لم نكن لنقدر على فعل أي شيء بدونه".

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"سونيك" الذي ظهر في شهر أبريل/نيسان الماضي، في إعلان تشويقي تمهيداً لطرح الفيلم هذا العام، أثار رعب الجمهور بشكله الكارثي المليء بالفرو، وأسنانه الآدمية، وأطرافه الطويلة، وهو ما تسبب في ظهور انتقادات حادة للشخصية، أثارت خوف صناع الفيلم من فشله فور طرحه في السينمات.

ودفع غضب الجمهور مخرج الفيلم إلى تأجيل العمل، والتعهد بإعادة تصميم "سونيك"، بما يتناسب مع أحلام الجمهور، مغرداً عبر حسابه الشخصي: "رسالتكم وصلت بكل وضوح، أنتم لستم سعداء بشكل سونيك، وترغبون في تغييره، وهو ما سيحدث".

يدور فيلم "سونيك" حول اللعبة الشهيرة والمعروفة بـ"سوبر سونيك"، وهو من بطولة الممثل الكوميدي جيم كاري، وجيمس مارسدن، ومن المتوقع أن يطرح في دور العرض العالمية في فبراير/شباط العام المقبل.



