تكريم وفاء عامر في مهرجان الرباط لسينما المؤلف

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هشام لاشينالأربعاء 2019/11/13 12:42 ص بتوقيت أبوظبي
الممثلة المصرية وفاء عامر - أرشيفية
يكرم مهرجان الرباط لسينما المؤلف الممثلة المصرية وفاء عامر، السبت، عن مجمل أعمالها الفنية، والتي تجاوزت 18 فيلماً سينمائياً، منها "كف القمر"، و"الليلة الكبيرة"، و"حين ميسرة"، و"الجراج"، و"التحويلة".
وأعلنت إدارة المهرجان، الثلاثاء، أنه سيتم أيضاً تكريم المخرج المغربي داوود أولاد السيد، في حفل ختام الدورة الـ24 للمهرجان، والذي يقام في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وآخر أعمال وفاء عامر مسلسل "حكايتي"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركت في بطولته مع الممثلة ياسمين صبري.
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