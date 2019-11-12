20 فيلما ببرنامج "الواقع الافتراضي" في "القاهرة السينمائي"

كشف مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة محمد حفظي، مشاركة 20 فيلماً في برنامج "الواقع الافتراضي- Virtual Reality"، خلال الدورة الـ41 التي تنطلق 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

ويتيح البرنامج الذي يُقام للعام الثاني على التوالي لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها، بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقى إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماماً عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذي يتناوله الفيلم.





وتضم قائمة أفلام "الواقع الافتراضي" هذا العام 20 فيلماً من 15 دولة، هي: "مسافر" من أستراليا، إخراج إيزوبيل نوليس وفان ساور واين، و"وجود واع"، من ألمانيا، إخراج مارك زيمرمان، و"الشيء الحقيقي"، من فرنسا، إخراج بينوا فيلسي، و"شاونج - في الصور"، من الصين، إخراج شينج شاو.





كما يُعرض خلال هذا البرنامج فيلم "طائر مُغرد" من الدنمارك، إخراج لوسي جرين ويل، و"الرسم والتحريك" لميشيل وأوري كرانوت، و"أيام الصفر" من الولايات المتحدة الأمريكية، إخراج ياسمين العياط، و"تم التحميل"، من كندا، إخراج أولي رانكين، و"رحمة"، من الكاميرون والولايات المتحدة الأمريكية، إخراج أرماندو كيروين.





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ويعرض أيضاً فيلم "ذروة باجان" من ألمانيا، إخراج لوليا إسيرليس، و"البحيرة" من تشاد وكينيا وزيمبابوي، إخراج نايشا كاداندارا، و"زاوية السمت" من جنوب أفريقيا وأستراليا، إخراج نيرما مادهو، و"هُنا" من جنوب أفريقيا، إخراج شيلي باري، وفيلم "دامي وفاليان" من كندا ونيجيريا، إخراج إدوارد مادو جيمو.

ويضم البرنامج أيضاً فيلم "المنسيون"، من كينيا، إخراج بلاك راينو، و"إحياء الفن من خلال الواقع الافتراضي"، من مصر، إخراج ماجد فراج، و"لا مكان لأحلامنا"، من نيجيريا، إخراج إفيبوسولا شوتوندي وجبريل أولام بيونو، و"ماذا يمكنك أن تفعل"، من كينيا، إخراج تولانانا بوهيلا وباربرا موريونجيو وبين كيري ماوجي، و"ندوب المعركة – (بانك) اخترعته الفتيات"، من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إخراج مارتين ألايس ونيكولاس كازافيشي، و"عالم النباتات المفقود"، من جنوب أفريقيا، إخراج ريك تريويك، وريي تريويك، وفيلم "بنات شيبوك" من نيجيريا، إخراج جويل كاشي بينسون.

كما تتم إقامة 6 حلقات نقاشية ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "منحنى الصعود لمحتوى الواقع الممتد (XR): المزج بين الافتراضي والواقع"، والـ2 بعنوان "صناعة الأفلام الحجمية: زاوية جديدة في صناعة الأفلام".





وتقام الجلسة الـ3 تحت عنوان "عندما تلتقي هوليوود بالواقع الافتراضي"، بينما ترصد الجلسة الـ4 السرد القصصي الأفريقي باستخدام الواقع الافتراضي، الذي أصبح على لائحة الاختيار والجوائز في المهرجانات السينمائية، على الرغم من وجود كثير من العقبات، وهي بعنوان "أفريقيا الغامرة".

أما الجلسة الـ5 فهي بعنوان "نظرة دولية على الفن الغامر والأعمال المرتبطة به"، والجلسة الأخيرة بعنوان "الواقع الافتراضي والسينما".



