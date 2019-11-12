شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: منعا للقيل والقال كلمات أغنية أنا حبك لا تعبر عن حالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت بعد تقديمها منعا للقيل والقال، الأغنية أغنيها فقط ولا تعبر عن حالي وذلك حتي لا يقول أحد أن الكلمات مهداه لزوحها طارق العريان، حيث يشاع أن هناك خلافات زوجية بينهما، خاصة وأن كلماتها تعبر عن حالة خداع رجل لإمراة. Advertisements وقدمت أصالة بعد ذلك أغنية بنت أكابر، كلمات أبو نعمة وألحان محمود الخيامي، حيث من المقرر أن تقدم أغنيات مهتمة بالتفاصيل كلمات أمير طعيمة والحان ايهاب عبد الواحد وياعالم كلمات احمد معتز و الحان اخمد عز والمصطفي كلمات مصطفي حسن والحان سامح كريم وبكرة احلي كلمات امير طعيمة وألحان ايهاب عبد الواحد وجابو سيرته كلمات عبد الرحمن محمد والحان مدين ويا مجنون كلمات وائل هلال والحان محمد ضياء ونكتة بايخة كلمات عبد الحميد الحباك والحان ايهاب عبد الواحد وستين دقيقة حياة كلمات باسم عادل والحان محمد رحيم وخانة الذكريات كلمات نور الدين محمد والحان مصطفي العسال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة: منعا للقيل والقال كلمات أغنية أنا حبك لا تعبر عن حالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.