شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة توجه التحية لوالدتها بختام مهرجان الموسيقى.. وتحذر : محدش يعاكسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المطربة أصالة بحفل ختام مهرجان الموسيقي العربية اغنية المصطفي كلمات مصطفي حسن وألحان سامح كريم وذلك احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ثم وجهت أصالة التحية لوالدتها وطلبت من الجمهور التصفيق لوالدتها التي تجلس بين الحضور، وحذرت أصالة الجمهور قائلة: "محدش يعاكسها اللي هيعاكسها حسابه مع انس اخويا".

وقدمت أصالة أيضا أغنية جابوا سيرته، من كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين.

ومن المقرر أن تقدم أغنيات يا مجنون كلمات وائل هلال والحان محمد ضياء ونكتة بايخة كلمات عبد الحميد الحباك والحان ايهاب عبد الواحد وستين دقيقة حياة كلمات باسم عادل والحان محمد رحيم وخانة الذكريات كلمات نور الدين محمد والحان مصطفي العسال.

مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذى تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

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وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى وغيرهم.