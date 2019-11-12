مايا دياب تشارك في"لوكاندة الأوباش" إخراج أشرف زكي ضمن موسم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك المطربة اللبنانية مايا دياب، في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي سيتم عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.
ويشاركها البطولة كل من الفنان ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.
يُذكرأن آخرأعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع موديرمنير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
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