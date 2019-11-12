شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: بقالى شهر ونص بطبخ للمايسترو هانى فرحات علشان حفل مهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازحت المطربة أصالة جمهورها قائلة إنها لمدة شهر ونصف كانت تطبخ للمايسترو هانى فرحات ليختارا برنامج حفلها بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 المقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وروت أصالة حكاية عن بداياتها، حيث قالت إنها فى بداياتها بوطنها الاختيارى مصر وقف إلى جوارها كثير من الناس وقفة الأب والأخ والصديق، موجهة الشكر للمايسترو هانى فرحات قائد الفرقة الموسيقية بالحفل، والمايسترو خالد فؤاد والذى يجلس بين الحضور من جمهور الحفل يستمع لأصالة.

وردا على إحدى معجباتها التى قالت لها "بنحبك يا صولا" قالت أصالة: "معنديش شك فى حبكم ليا وأنا لا أعرف الشك أبدا"، ثم قالت إن من يقول تلك الكلمات هو كاذب وقصدت كلمات أغنية أنا حبك التى تتناول خداع رجل لامرأة من خلال قوله كلمات غزل خادعة وهى من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد.

ومن المقرر أن تقدم اصالة أغنيات حاجة متخصكش كلمات ناصر الجيل وألحان آدم حسين، وبنت أكابر كلمات أبو نعمة وألحان محمود الخيامى، ومهتمة بالتفاصيل كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، وياعالم كلمات أحمد معتز وألحان اخمد عز والمصطفى كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم، وبكرة أحلى كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، وجابو سيرته كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين، ويا مجنون كلمات وائل هلال وألحان محمد ضياء، ونكتة بايخة كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، وستين دقيقة حياة كلمات باسم عادل وألحان محمد رحيم، وخانة الذكريات كلمات نور الدين محمد وألحان مصطفى العسال.