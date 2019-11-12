شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أصالة فى حفل الموسيقى العربية: مرعوبة ومرتبكة وساعدونى ننبسط اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل المطربة أصالة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية، حيث أطلت بفستان من اللون الأزرق بصحبة المايستر هانى فرحات.

وعبر واحد من جمهور حفل أصالة عن إعجابه بها بمهرحان الموسيقي العربية، حيث قال لها: "أحلى صولا في الدنيا"، لترد عليه قائلة: "حبيبي مفيش غير صولا واحدة بس".

وقدمت أصالة فى بداية الحفل ـغنية صندوق صغير كلمات فادى أحمد رفاعى وألحان دانة الفردان، وقالت إنها مرعوبة، وإن أول أغنية تقدمها على المسرح دائما كأنها أول مرة تغنيها لأنها تخاف أن تقل بنظر محبيها، لذلك تكون مرتبكة، وطلبت من الجمهور مساعدتها، قائلة: "علشان ننبسط كلنا".

وتقدم أصالة خلال الحفل أغنية بعدك عنى كلمات أحمد شتا وألحان زياد الطويل، ومن المقرر أن تقديم أيضا مبقاش سر كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم، والحقيقة كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد، وبناء على رغباتك كلمات أحمد على موسى وألحان تامر على، وأنا حبك كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، وحاجة متخصكش كلمات ناصر الجيل وألحان آدم حسين .

كما غنت بنت أكابر كلمات أبو نعمة وألحان محمود الخيامى، ومهتمة بالتفاصيل كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، ويا عالم كلمات أحمد معتز وألحان أحمد عز، والمصطفى كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم، وبكرة أحلى كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، وجابو سيرته كلمات عبد الرحمن محمد وألحان مدين، ويا مجنون كلمات وائل هلال وألحان محمد ضياء، ونكتة بايخة كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، وستين دقيقة حياة كلمات باسم عادل وألحان محمد رحيم، وخانة الذكريات كلمات نور الدين محمد وألحان مصطفى العسال.





















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