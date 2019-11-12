شكرا لقرائتكم خبر عن "حواديت الشانزلزيه" يتصدر الترند وحالة تشويقية حول مقتل إياد نصار.. بعد حلقة 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف مسلسل "حواديت الشانزليزيه" قلوب المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى على شاشة on e، من بطولة إياد نصار وإنجى المقدم، وإخراج مرقص عادل، حيث اعتلى ترندات جوجل بعد عرض الحلقة الثالثة اليوم التى عرضت منذ قليل، نظرا لسخونة الأحداث، وحصد المركز الأول فى ترندات محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق حول مقتل رجل داخل "بنسيون" وتعترف 5 نساء بقتله.

نال مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، إعجاب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث بدأت الأحداث بشكل ساخن ومثير من خلال جريمة قتل "رياض" - إياد نصار- بطريقة غامضة، وبدأت الأسئلة تتبادر فى الأذهان حول القاتل.

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وتوالت أحداث الحلقة الأولى بـ ظهور 5 أبواب مغلقة وخلفها 5 نساء وهن: داليا مصطفى ومى سليم، وانجى المقدم، وأمانى كمال، ومنة جلال، حيث تحوم الشكوك حول تورط إحداهن فى قتل رياض، فيما بدأ ادوارد بالتحقيق معهن للكشف عن القاتل، ليتم استرجاع بعض الأحداث فى فترة الخمسينيات على طريقة الفلاش باك.

وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك فى بطولته اياد نصار، وإنجى المقدم، وداليا مصطفى، ومى سليم، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وآخرون، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، إنتاج شركة "سينرجى"، منتج فنى فتحى اسماعيل.