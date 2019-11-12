شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعلن جوائز مسابقات مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر
في مسابقة العزف حصل على المركز الأول في العزف علي الة التشيلو يوسف عبدالله علي حسن وفي نال المركز الثاني في العزف على الكمان أمير الشوقي صليب بينما حصل على المركز الثالث في العزف على كمان زياد كامل محمد صقر.
ونال جائزة لجنة التحكيم للعزف على العود شهد مختار وسهى سعيد رياض مناصفة.
أما مسابقة رتيبة الحفني فنال المركز الاول كنزي مجد تركي من مركز تنمية المواهب وحصل على المركز الثاني امنية ابو بكر ابو سالم اما المركز الثالث فجاء مناصفة بين كريم حسام مصطفي ومؤمن احمد خليل ونالت جائزة التحكيم منة الله طارق فاروق.
وفي مسابقة رتيبة الحفني للغناء فاز بالمركز الاول يوسف حسن سعد والمركز الثاني حصلت عليه روان من مركز تنمية المواهب الإسكندرية بينما نالت المركز الثالث ملك محمد فتحي من كورال اطفال الاوبرا وجاءت جائزة لجنة التحكيم من نصيب يوسف وليد مصطفي من مركز تنمية المواهب بطنطا.
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