شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يشكر الداعمين له.. ويؤكد: الابتلاء هدية من ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المطرب رامى جمال بالشكر لكل من دعمه فى أزمته الأخيرة منذ إعلانه إصابته بمرض البهاق، مؤكدًا أن كلام الداعمين حسّن الصورة المظلمة فى عينيه وأصبح أكثر تفاؤلا .



رامى جمال

وكتب رامى جمال عبر حسابه الشخصى على انستجرام: "أنا بقيت شايف الابتلاء هدية من ربنا عشان أشوف الحب ده.. والله دموعى ما بتوقفش وأنا بشوف كلامكم.. اوعوا تبخلوا على أى حد بدعم نفسى...".

وشكر رامى جمال زملاءه الفنانين على دعمهم وكلامهم وتمنى أن تسود تلك الروح ليس فقط أوقات المرض والموت بل فى كل الأوقات، موجها اعتذاره للقنوات الفضائية التى حاولت التواصل معه بعد إعلان إصابته بمرض البهاق ولم يستطع الرد عليهم، وتمنى استضافته من أجل عمل فنى وليس المرض.

وحرص عدد من نجوم الفن، على مسانده الفنان رامى جمال بعد أن أعلن إصابته بمرض البهاق، وقاموا بتوجيه رسائل دعم وحب له وطالبوه بالاستمرار في مشواره الفني الغنائي وعدم الاعتزال.

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وكتبت الفنان زينة، قائلة: " انسان محترم ربنا يعفوعنك ...للأسف احنا في دنيا مابترحمش والنَّاس بقت صعبه ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة ...أنت انسان موهوب يمكن أنا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك، واوعي تفكر تتهزم ده مرض عادي، وربنا يعفوا عنك وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتيرواعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس"، وقالت الفنانة سوسن بدر:"قدر الله وما شاء فعل الرضا بيشفينا بإذن الله".

ووجهت الفنانة لطيفة، رساله دعم لرامى، قائلة: " حبيب قلبى يا رامى يا مبدع يا محترم يا مختلف، اوعى تفكركده أول حاجه لازم تقول الحمدالله على كل حاجة، دى مرض حصل لناس كتيروتعالجت منها الحمد الله وبعدين أحنا بنحبك على موهبتك وفنك الرائع وكل جمهورك وأنا منهم بنبقى مستنيين جديدك دايما"، أما الفنان عمر السعيد، قال له:" بحبك زى ما أنت ".

وقالت الفنانة إيمان العاصى،" حبيبي يا رامي أنت أقوي من أي حاجه وفنان وموهوب ونجم وكل ده ولا حاجه قصاد نجاحك وحبك لفنك ربنا يقدرك علي الناس عديمة الإحساس ربنا يخليلك ناريمان بالدنيا ".

وتمنى الفنان حمدى الميرغنى، الشفاء العاجل لرامى، قائلا: ربنا يشفيك يارامي ده مش حاجه اصلاً ده الصداع أصعب منه ياخويا الناس كلها بتحبك ️..وكل ماتشوفني أحمد ربنا وأعرف أنك في نعمة"، فيما قالت له الفنانة إيمى سالم،" كمل و أعمل اللي بتحبه و إحنا معاك وفي ظهرك".