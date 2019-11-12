شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل You " بن بادجلى " يطرح أول فيديو وبوستر تشويقى للموسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل الأمريكي بن بادجلي عن أول فيديو تشويقى، وبوستررسمي، للموسم الثانى من المسلسل المنتظر You، الذى سيتم بدء عرضه يوم 26 ديسمبر المقبل من خلال منصة عرض نيتفلكس.

المسلسل من بطولة بن بادجلي، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.

استنادًا إلى رواية كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا التي تحمل نفس الاسم، يدور مسلسل You حول قصة حب أثناء القرن الحادي والعشرين

عندما يتقابل مديرمكتبة جذاب مع كاتبة طموحة، ويقوم باستخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية لجمع التفاصيل الدقيقة ليتمكن من الاقتراب منها، ومن خلال الأحداث سرعان ما يتحول مدير المكتبة إلى مهووس بالكاتبة الطموحة، ليؤدى به ذلك إلى إزالة كل وأى شيء يقف في طريقة ليكون معها.

عرض الموسم الأول من مسلسل You في 9 سبتمبر من العام الماضى 2018، وحصل على تقييم 7.7 على موقع "imdb".

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وكانت قد كشفت النجمة جيسيكا ماتن أن المسلسل التلفزيوني " Frontier " قد تم إلغاؤه بعد ثلاثة مواسم، من قبل شبكة نيتفلكس، وتركز الدراما التاريخية، على تجارة الفراء في أمريكا الشمالية القاسية والعنيفة في أواخر القرن الثامن عشر.وتشمل قائمة الممثلون جيسون موموا وألون أرمسترونج وزوي بويل ولاندون ليبورو، ويعرض على نيتفلكس.

وخلال الحلقة الأخيرة من برنامج البودكاست Canadians Talking Sh * t، كشفت ماتن أن Frontier لن يعود للموسم الرابع على الرغم من التقارير السابقة، ولكن إلى الآن لم تؤكد Netflix إلغاء العرض بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وعرضت أولى حلقات الموسم الأول من المسلسل في 6 نوفمبر من عام 2016، وآخرحلقات الموسم الثالث يوم 23 نوفمبر من 2018.