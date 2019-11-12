بالصور| أصالة: "أنا كتير ضعيفة مش ممكن أكون قوية وصار هيك فيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصف الجمهور أصالة في حفلها الذي تحييه بختام فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بـ"القوية".

وقالت أصالة ردًا عليهم "أنا بفكر إني كتير ضعيفة"، مبدية اندهاشها "أنا قوية؟!"، وطلبت منهم أن يقولوا إنها ليست بقوية، وتابعت "قوية وصار هيك فيا امال لو ضعيفة كان شو هيصير".

أصالة غنت بالحفل "صندوق صغير" كلمات فادي أحمد رفاعي وألحان دانة الفردان، "بعدك عني" كلمات أحمد شتا وألحان زياد الطويل، "مبقاش سر" كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم، "الحقيقة" كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد، "بناء على رغباتك" كلمات أحمد علي موسى وألحان تامر علي، "أنا حبك" كلمات عبدالحميد حباك وألحان إيهاب عبدالواحد، "حاجة متخصكش" كلمات ناصر الجيل وألحان آدم حسين، "بنت أكابر" كلمات أبو نعمة وألحان محمود الخيامي، "مهتمة بالتفاصيل" كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، "يا عالم" كلمات أحمد معتز وألحان أحمد عز، "المصطفى" كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم.