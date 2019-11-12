أصالة لجمهور حفلها بالأوبرا: مفيش غير صولا واحدة ولا أشك في محبتكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قالت الفنانة أصالة لجمهور حفل ختام الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، إنها لا تشك في محبتهم.

وتابعت "ما عندي شك في محبتكم أنا أصلا مش بشك في أي حاجة"، وردًا على واحدة من الجمهور رددت "أحلى صولا في الدنيا"، قالت أصالة "مفيش غير صولا واحدة".

أصالة غنت في الحفل: "صندوق صغير" كلمات فادي أحمد رفاعي وألحان دانة الفردان، "بعدك عني" كلمات أحمد شتا وألحان زياد الطويل، "مبقاش سر" كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم، "الحقيقة" كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد، "بناء على رغباتك" كلمات أحمد علي موسى وألحان تامر علي، "أنا حبك" كلمات عبدالحميد حباك وألحان إيهاب عبدالواحد، "حاجة متخصكش" كلمات ناصر الجيل وألحان آدم حسين، "بنت أكابر" كلمات أبو نعمة وألحان محمود الخيامي.