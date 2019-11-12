سلوى عثمان: الفن عوضني عن الأمومة والظروف جعلتني أقلع عن فكرة الإنجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة سلوى عثمان إن عملها في الفن عوضها عن فقدانها لشعور الأمومة.

وأضافت الفنانة سلوى عثمان، في حوارها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المعروض في قناة "سي بي سي" أنها تتعامل مع النجوم الشباب على أنهم أبنائها، و شعرت في مسلسل "أيوب"، أن الفنان حسني شتا ابنها بسبب الكيمياء التي جمعتهما.

وتابعت الفنانة سلوى عثمان أن ظروفها لم تسمح لها أن تصبح أمًا لهذا كان قرارها بعدم الإنجاب.

وكان آخر أعمال الفنانة الكبيرة مسلسل مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، هادي الجيار، مي عمر، سلوى عثمان، إنجي المقدم، كريم عفيفي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.