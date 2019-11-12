"كان له والدان".. الأخ الوحيد لهيثم زكي يكشف علاقة والده بالفنان الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن علاقة والده بهيثم كانت علاقة أب بابنه.

وأضاف خلال حواره مع الخليج 365 أن هيثم كان لديه والدان، فقد واحدًا ولم يفقد الآخر، ووالدي كان يحب هيثم كثيرًا ويعامله كما يعاملني.

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