محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: وصلت منذ قليل الفنانة أنغام إلى مطار الكويت الدولي بصحبة مديرة أعمالها وذلك لإحياء حفل غنائي، يوم الخميس 14 نوفمبر بأحد الفنادق الكبرى بالكويت بمصاحبة المايسترو هاني فرحات. واستقبلها جمهورها الكبير بالمطار بالورود فور علمهم بوصول رحله أنغام القادمة من القاهرة. Advertisements وتغنى أنغام بحفل الكويت باقة من أهم أغانيها على مدى مشوارها ما بين الخليجي والمصري ومنهم "لا تغيب، تتهجى قلبي معى، بقول نسياك، حالة خاصة جدا ياريتك فاهمنى، أكتبلك تعهد، ولا دبلت، بعتلى نظرة، هتمناله الخير، سيدي وصالك، عمرى معاك". يُذكر أن أخر حفلات أنغام بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته ال28 من أبرز حفلات المهرجان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تصل الكويت استعدادا لحفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.