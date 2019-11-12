بالصور| أصالة عن المايسترو خالد فؤاد: اهتم بيا في بداياتي كالأب والصديق الوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قالت الفنانة أصالة، إن حظها الجيد، جعلها تتعرف في بداياتها على أطيب وأرقى أشخاص في الدنيا.

وأضافت في حفل ختام مهرجان الدورة 28 من مهرجان المرسيقى العربية "من تعرفت عليهم راعوني واهتموا فيني تحديدا في وطني الاختياري مصر، ومن أوائل الناس اللي رافقته بكل حفلاتنا واللي اهتم بيا اهتمام الأب والصديق الوفي الكريم الخلوق لأبعد الحدود، ومن له مواقف الأهل المايسترو الكبير خالد فؤاد"، وكان خالد بين حضور الحفل، وطلبت من الجمهور أن يحييه.

أصالة غنت "صندوق صغير" كلمات فادي أحمد رفاعي وألحان دانة الفردان، "بعدك عني" كلمات أحمد شتا وألحان زياد الطويل، "مبقاش سر" كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم، "الحقيقة" كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد، "بناء على رغباتك" كلمات أحمد علي موسى وألحان تامر علي.