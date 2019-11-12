أصالة في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية: بخاف تقل محبة الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

افتتحت الفنانة أصالة حفل ختام الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بأغنية "صندوق صغير".

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وعقب انتهائها من الأغنية، قالت إنها دائما ما تشعر في بداية أي حفل بخوف، والسبب حرصها على ألا تقل محبة الجمهور لها، مضيفة "ساعدوني حتى يخرج الحفل بشكل جيد وننبسط، لأنني بحاجة لهذه السعادة".

وغنت أصالة "بعدك عني" كلمات أحمد شتا وألحان زياد الطويل، و"مبقاش سر" كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم.

جديد بالذكر أن فعاليات الدورة 28 من المهرجان استمرت على مدار 12 يومًا، شارك في إحياء الحفلات: هاني شاكر، عاصي الحلاني، وائل جسار، علي الحجار، محمد ثروت، مدحت صالح.