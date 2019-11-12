نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لهادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة الكبيرة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن حالة الفنان هادي الجيار الصحية في تحسن مستمر، لكنه ما زال في المستشفى.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفنان عانى من التهاب شعبي والوضع الصحي له مستقر للغاية، لكن الأطباء أصروا على استمراره في المستشفى للاطمئنان على صحته"، مشيرة إلى أنها زارته في المستشفى يوم السبت الماضي، وأنها على تواصل تليفوني بشكل يومي معه ومع زوجته.

يُذكر أن هادي الجيار انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه عبر تطبيق "Watch it".