إيناس عبدالدايم ورئيس ومدير مهرجان الموسيقى العربية يسلمون جوائز دورته الثامنة والعشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، رئيس الأوبرا الدكتور مجدي صابر، ومدير المهرجان المخرجة جيهان مرسي.

وسلمت إيناس جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء للفائزين، وهي:

أولا.. مسابقة العزف على آلات التخت الشرقي:

فاز بالمركز الأول عازف التشيللو يوسف العبد الله (20 ألف جنيه)، والمركز الثاني عازف الكمان أمير شوقي صليب (15 ألف جنيه) ، والمركز الثالث عازف الكمان زياد تامر صقر (10 آلاف جنيه )، وجائزة لجنة التحكيم مناصفة بين كل من عازفتي العود شهد هشام مختار وسهى سعيد رياض (5 آلاف جنيه) .

ثانياً.. مسابقة الغناء للشباب:

Advertisements

حصل على المركز الأول كنزي ترك من مركز تنمية المواهب ( 20 ألف جنيه)، والمركز الثاني أمنية ابو بكر (15 ألف جنيه) ، والمركز الثالث مناصفة بين كل من كريم حسام مصطفى ومؤمن أحمد خليل ( 5 آلاف جنيه لكل منهما )، اما جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 10 آلاف جنيه فحصلت عليها منة الله طارق.

ثالثا.. مسابقة الغناء للأطفال:

فاز بالمركز الأول يوسف حسن سعد من مركز تنمية المواهب ( 10 آلاف جنيه)، والمركز الثاني رزان محمد السيد من مركز تنمية المواهب بالإسكندرية ( 7 آلااف جنيه ) ، والمركز الثالث ملك محمد فتحي من كورال أطفال الأوبرا ( 5 آلاف جنيه) ، وجائزة لجنة التحكيم يوسف وليد مصطفى من مركز تنمية المواهب بطنطا ( 5 آلاف جنيه ) .

رابعا.. مسابقة الغناء لذوي القدرات الخاصة من الشباب:

حصدت المركز الأول مريم طارق من مركز تنمية المواهب ( 10 آلاف جنيه) ، المركز الثاني مصطفى أحمد من مركز الحفني ( 7 آلاف جنيه ) ، المركز الثالث تامر نبيل من مركز تنمية المواهب ) 5 آلاف جنيه ) ، اما الأطفال فاز بالمركز لأول عاصم محمد ( 7 آلاف جنيه ) ، المركز الثاني مهند عماد الدين من مركز تنمية المواهب ( 5 آلاف جنيه ) .

يذكر أن لجان تحكيم المسابقات الثلاثة ضمت كل من الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر ، الدكتورة إيمان مصطفى ، الموسيقار حلمي بكر ، الدكتورة هدى عبد الله ( البحرين ) ، الدكتور وليد الحداد ( البحرين ) ، الفنان خالد عبد الغفار ، الدكتور منى الصائغ ( لبنان ) ، الفنان عبد الوهاب السيد ، الفنانة نادية مصطفى ، الدكتور حسن شرارة ، الدكتور عماد عاشور ، الدكتور ماجد سرور ، الدكتور محمود كامل .