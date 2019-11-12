خاص| أحمد الفيشاوي يعاني من حالة نفسية سيئة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة الكبيرة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن الفنان أحمد الفيشاوي يعاني من حالة نفسية سيئة للغاية بسبب وفاة هيثم أحمد زكي، نظرا للصداقة التي تربطهما منذ الصغر.

وأضافت عنبر في تصريحات لموقع "الخليج 365" أن نجلها حسام الحسيني، وهيثم زكي وأحمد الفيشاوي كانوا أصدقاء مقربين للغاية، مشيرة إلى أن حسام تلقى خبر وفاة هيثم في المغرب وظل في صدمة وبكاء مع أحمد الفيشاوي عبر الهاتف، وعاد إلى القاهرة والتقى بالفيشاوي وانخرطا في نوبة بكاء شديدة".

وأضافت الفنانة الكبيرة أن الفنانين أسسوا جروب على "واتساب" لفعل الأعمال الخيرية صدقة جارية على روح الفنان هيثم زكي، وانتهوا من قراءة القرآن 6 مرات، وعمل مشاريع خيرية على روح الفقيد الراحل، كما قام صديق للفنان حسام الحسيني بالتبرع ببناء مسجد على روح الفنان هيثم زكي.

ورحل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي يوم الأربعاء الماضي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، يوم الخميس، وأقيم العزاء، مساء أمس بحضور عدد كبير من الفنانين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.