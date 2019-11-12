بالفيديو: نجل فنانة مصرية مشهورة يرقص شبه عار في الشارع ويثير جدلا

أثار عمر فوزي ابن الفنانة المصرية المعروفة وفاء عامر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر فيديو، وهو يرقص في الشارع شبه عار.

وأثار الفيديو غضب الجمهور بسبب هذا التصرف غير اللائق، وهاجمته خالته الفنانة آيتن عامر، معلقة: “هي الناس عاملة إعجاب على إيه”، ليرد الجمهور عليها: “خليكي فرفوشة يا خالتو”. وحذف نجل الفنانة المصرية الفيديو، واعتذر قائلا: “أنا آسف لكل شخص شاف الفيديو وحقكم عليا مش هعمل كدة تاني”.

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