طريقة غريبة تحافظ بها كيم كارداشيان على صحة زوجها

كشفت تقارير صحافية، نجمة الواقع كيم كارداشيان تنفق أموالها للحفاظ على زوجها كاني ويست مُعافى، إذ تستأجر فريقًا سريًّا من المعالجين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يرافق المغني في جولاته دون أن يلحظ.
وتوظف كيم فريقًا من الأطباء النفسيين لمراقبة مغني الراب البالغ من العمر 42 عامًا، -الذي أطلق ألبومه الأخير، Jesus Is King، في الـ27 من أكتوبر- حتى لو لم يكن يعرف ذلك، بعدما شعرت بالذهول الشديد من سلوك زوجها أخيرًا
وتعمل فرقة تجسس طبية على مدار الساعة لمراقبة كل تحركاته، حتى أنها قد تفكر في الطلاق، حيث بدأت تصرفات زوجها الغريبة أثناء وجوده في منزل مدربه هارلي باسترناك، الذي أبلغ الشرطة، وبوجود المسعفين رفض ويست الذهاب إلى المركز الطبي للتقييم النفسي، وبعد مقاومة شديدة وصل كاني إلى المستشفى وهو مُكبل اليدين.
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