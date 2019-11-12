قررت النجمة المصرية نور الغندور الرد بشكل صريح على تساؤلات جمهورها المتكررة التي تأتيها في شكل تعليقات على حساباتها على السوشيال ميديا. وأكدت الغندور أن جنسيتها مصرية من أم وأب مصري ولا تحمل أي عرق كويتي ولكنها تعيش في الكويت وتفتخر أنها مصرية.

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كانت هذه تفاصيل خبر تساؤلات متكررة تدفع نور الغندور للرد بشكل صريح من خلال مقطع فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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