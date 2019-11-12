بطريقة خاصة.. محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل النجم محمد حماقي بعيد ميلاد زوجته وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وكتبت حماقي قائلا:" عيد ميلاد سعيد لأروع إنسان في حياتي.. ملكتي.. حبيبيتي.. وزوجتي ديمًا طوال العمر بأذن الله".

يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي أغنية "قادرين نعملها" ا، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.



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