نانسي عجرم لـ رامي جمال : ما تسمح لأي شي يبعدك عن اللي بتحبو

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رساله للنجم رامي جمال وذلك عبر حسابه بموقع الشهير تويتر.
وقالت "عجرم" قائلة:"معنى الحياة عميق كتير.. واحساسك بالفن بيعكس
يذكر أن آخر أعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.
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